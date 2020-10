மாவட்ட செய்திகள்

சேவூர் அருகே டயர் வெடித்து வேன் கவிழ்ந்தது; 19 பேர் காயம் + "||" + Tire explodes near Sevur and van overturns; 19 people were injured

