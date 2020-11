மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் திருக்கல்யாண திருவிழா பஞ்ச மூர்த்திகள் புறப்பாடு நடந்தது + "||" + The departure of the Pancha Murthys for the Tirukkalyana festival took place at the Tenkasi Kasi Vishwanathar Temple

தென்காசி காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் திருக்கல்யாண திருவிழா பஞ்ச மூர்த்திகள் புறப்பாடு நடந்தது