நடிகர் விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படத்தை திரையரங்கில் வெளியிட முடிவு செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + The decision to release the master film starring actor Vijay in theaters has been welcomed by Minister Kadampur Raju

