மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை விமான நிலையத்தில் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் என கூறி வெளிநாட்டுக்காரர்களிடம் பணம், செல்போன் பறித்த 4 பேர் கைது + "||" + Mumbai airport 4 arrested for stealing money, cellphone from foreigners claiming to be officers; Police searching to another

மும்பை விமான நிலையத்தில் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் என கூறி வெளிநாட்டுக்காரர்களிடம் பணம், செல்போன் பறித்த 4 பேர் கைது