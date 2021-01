மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடியில் மரப்பட்டறையில் பயங்கர தீ விபத்து ரூ.20 லட்சம் பொருட்கள் நாசம்; பசு மாடு செத்தது + "||" + Rs 20 lakh worth of goods destroyed in a fire at a wood workshop in Karambakudy; The cow is dead

கறம்பக்குடியில் மரப்பட்டறையில் பயங்கர தீ விபத்து ரூ.20 லட்சம் பொருட்கள் நாசம்; பசு மாடு செத்தது