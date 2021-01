மாவட்ட செய்திகள்

பெற்ற ஆசிரியர் தம்பதி வீட்டின் கதவை உடைத்து 28 பவுன் நகைகள், 600 கிராம் வெள்ளி கொள்ளை + "||" + The receiving teacher broke the door of the couple's house and looted 28 pounds of jewelery, 600 grams of silver

பெற்ற ஆசிரியர் தம்பதி வீட்டின் கதவை உடைத்து 28 பவுன் நகைகள், 600 கிராம் வெள்ளி கொள்ளை