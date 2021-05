மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறியதாக கடை உரிமையாளருக்கு 2 மடங்கு அபராதம் விதித்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் + "||" + Corporation officials fined the shop owner twice for violating government guidelines

அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறியதாக கடை உரிமையாளருக்கு 2 மடங்கு அபராதம் விதித்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள்