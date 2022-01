மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டுமனை வாங்கி தருவதாக போலீஸ் உதவி கமிஷனரிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 20 lakh scam against Assistant Commissioner of Police for buying a house

வீட்டுமனை வாங்கி தருவதாக போலீஸ் உதவி கமிஷனரிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி