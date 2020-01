தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா தேசிய தலைவராக ஜே.பி.நட்டா போட்டியின்றி தேர்வு: பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா வாழ்த்து + "||" + JP Natta elected uncontested as BJP national leader: Congratulations to PM Modi and Amit Shah

