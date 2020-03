தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான ஒட்டு மொத்த நாடும் மேற்கொள்ளும் போர் 21 நாட்கள் நீடிக்கும் பிரதமர் மோடி + "||" + The whole country's war against Corona will last 21 days - PM Modi

