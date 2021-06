தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,032 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தனர் + "||" + In Odisha 8,032 people have recovered from corona today

