தேசிய செய்திகள்

வருமானம் அதிகரித்தால் மக்கள் விலை உயர்வையும் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் - பாஜக மந்திரி பேச்சு + "||" + People should accept inflation if income has increased: MP minister on fuel price rise

வருமானம் அதிகரித்தால் மக்கள் விலை உயர்வையும் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் - பாஜக மந்திரி பேச்சு