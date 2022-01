தேசிய செய்திகள்

40 வினாடிகளுக்குள் 47 புஷ் அப்..! பிரமிக்க வைக்கும் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்..! + "||" + BSF Jawan Completes 47 Push Ups Within 40 Seconds in Freezing Cold, Leaves People in Awe

40 வினாடிகளுக்குள் 47 புஷ் அப்..! பிரமிக்க வைக்கும் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்..!