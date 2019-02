மாநில செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்தால் ரூ.1 லட்சம் வரை அபராதம் தமிழக சட்ட மசோதா தாக்கல் + "||" + If the banned plastic products are sold Fine up to Rs 1 lakh

