மாநில செய்திகள்

திருப்பதி கோவில் போல் தமிழக கோவில்களில் தங்கும் விடுதிகளை ஏன் பராமரிப்பதில்லை? உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை + "||" + Why no care for accommodation in Tamil temples like Tirupati Temple; High Court Madurai branch

திருப்பதி கோவில் போல் தமிழக கோவில்களில் தங்கும் விடுதிகளை ஏன் பராமரிப்பதில்லை? உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை