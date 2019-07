மாநில செய்திகள்

அரசு அறிவித்தபடி தமிழகத்தில் ‘மருத்துவமனை தினம்’ இன்று கொண்டாட்டம் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு + "||" + Hospital Day in Tamil Nadu Today is the celebration

அரசு அறிவித்தபடி தமிழகத்தில் ‘மருத்துவமனை தினம்’ இன்று கொண்டாட்டம் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு