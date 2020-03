மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - பரிசோதனையில் உறுதி + "||" + Kanyakumari Killed in government hospital 3 people had no corona damage Confirmed in the experiment

