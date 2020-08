மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 1,382 பேர் உடல் உறுப்பு தானம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + 1,382 people have donated organs in Tamil Nadu so far - Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் இதுவரை 1,382 பேர் உடல் உறுப்பு தானம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்