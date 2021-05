மாநில செய்திகள்

தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அரசு செலவில் சிகிச்சை முதல்-அமைச்சர் பதவி ஏற்றதும் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு + "||" + MK Stalin's order to appoint first-minister to treat corona patients in private hospitals at government expense

தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு அரசு செலவில் சிகிச்சை முதல்-அமைச்சர் பதவி ஏற்றதும் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு