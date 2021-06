மாநில செய்திகள்

கட்டுமான பொருட்களின் விலை கட்டுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்யவேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam insisted that the prices of construction materials should be kept under control

கட்டுமான பொருட்களின் விலை கட்டுக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்யவேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்