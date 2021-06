12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ படிப்புக்கு சேர்க்கை: இலவச நீட் பயிற்சி என்று சொல்லி மாணவர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்

மாநில செய்திகள்

12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ படிப்புக்கு சேர்க்கை: இலவச நீட் பயிற்சி என்று சொல்லி மாணவர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் + "||" + Admission to medical course based on 12th class score: Do not confuse students by saying that it is a free NEED training

12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் மருத்துவ படிப்புக்கு சேர்க்கை: இலவச நீட் பயிற்சி என்று சொல்லி மாணவர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்