மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை: கர்நாடகாவுக்கு எதிராக சட்டப்போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் + "||" + Barrier across the South Indian River: Legal action should be taken against Karnataka

தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை: கர்நாடகாவுக்கு எதிராக சட்டப்போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும்