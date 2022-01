மாநில செய்திகள்

இந்தியாவிற்கே ரோல்மாடலாக தமிழக முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் - அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + Stalin is the first Minister of Tamil Nadu as a role model for India - Minister Sekarbabu

இந்தியாவிற்கே ரோல்மாடலாக தமிழக முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் - அமைச்சர் சேகர்பாபு