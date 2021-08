மாநில செய்திகள்

தி.மு.க.வில் இணைந்த ஆர்.மகேந்திரன் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி இணை செயலாளராக நியமனம் + "||" + R. Mahendran, who joined DMK, has been appointed as the Joint Secretary of the Information Technology Team

