உலக செய்திகள்

பிரான்சில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து - 3 பேர் உடல் கருகி சாவு + "||" + Fire in an apartment in France - 3 people die

பிரான்சில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து - 3 பேர் உடல் கருகி சாவு