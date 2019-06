உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் கோர விபத்து: பாலம் உடைந்து கால்வாய்க்குள் விழுந்த ரெயில் - பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு + "||" + Accident in Bangladesh: The train that broke the bridge and fell into the canal - Death toll rises to 7

வங்காளதேசத்தில் கோர விபத்து: பாலம் உடைந்து கால்வாய்க்குள் விழுந்த ரெயில் - பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு