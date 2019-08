உலக செய்திகள்

‘ரோபோ’வுடன் சென்ற சோயூஸ் விண்கலம், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தரை இறங்குவதில் சிக்கல் + "||" + Soyuz spacecraft, which went with the robot Problems with landing at the International Space Station

‘ரோபோ’வுடன் சென்ற சோயூஸ் விண்கலம், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தரை இறங்குவதில் சிக்கல்