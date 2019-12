உலக செய்திகள்

ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோவின் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல் - 7 பெண்கள் உள்பட 22 பேர் பலி + "||" + Terrorist attack in the African country of Congo - 22 women including 7 women killed

ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோவின் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல் - 7 பெண்கள் உள்பட 22 பேர் பலி