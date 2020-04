உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் தங்க சுரங்கம் இடிந்து பெண் உள்பட 9 பேர் பலி + "||" + Nine people, including a woman, were killed when a gold mine collapsed in Indonesia

