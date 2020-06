உலக செய்திகள்

அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தில் இருந்து வெளியேறியதற்காகஈரானிடம் அமெரிக்கா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்அதிபர் ஹசன் ருஹானி வலியுறுத்தல் + "||" + America's demand for talks is a lie, says Iran president

