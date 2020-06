உலக செய்திகள்

கராச்சி பங்குச்சந்தை அலுவலகத்தில் தாக்குதல் : 2 பொதுமக்கள் பலி ;4 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Security forces killed four attackers who attempted to storm the Pakistan Stock Exchange compound in Karachi on Monday.

