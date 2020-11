உலக செய்திகள்

அமீரகம்-இஸ்ரேல் இடையே விசா இன்றி பயணம்: இஸ்ரேல் மந்திரிசபை ஒப்புதல் வழங்கியது + "||" + Israel ratifies visa exemption agreement with UAE, its first with Arab state

