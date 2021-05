உலக செய்திகள்

வியட்நாமில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Discovery of a new corona virus variant in Vietnam

வியட்நாமில் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு