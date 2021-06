உலக செய்திகள்

சீனாவில் பராமரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரெயில்வே ஊழியர்கள் மீது ரெயில் மோதி 9 பேர் பரிதாப சாவு + "||" + The train collided with railway staff engaged in maintenance work in China; 9 tragic deaths

சீனாவில் பராமரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரெயில்வே ஊழியர்கள் மீது ரெயில் மோதி 9 பேர் பரிதாப சாவு