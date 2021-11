உலக செய்திகள்

ஒமிக்ரான் கொரோனா வைரசின் பாதிப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடும் - உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை + "||" + Omicron Poses "Very High" Risk, WHO Urges Countries To Prep: 10 Points

ஒமிக்ரான் கொரோனா வைரசின் பாதிப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடும் - உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை