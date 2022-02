உலக செய்திகள்

அணு ஆற்றலில் புதிய உலக சாதனை: இங்கிலாந்து விஞ்ஞானிகள் பெருமிதம் + "||" + UK Breaks Fusion Energy World Record In Breakthrough That Can Change The World

அணு ஆற்றலில் புதிய உலக சாதனை: இங்கிலாந்து விஞ்ஞானிகள் பெருமிதம்