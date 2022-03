உலக செய்திகள்

ரஷியாவுடன் சண்டையிட 66 ஆயிரம் உக்ரைனியர்கள் சொந்த நாடு திரும்பியுள்ளனர் - பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி தகவல்

Thousand of Ukrainian men had returned from abroad to join the fight against Russias invasion

