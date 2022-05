உலக செய்திகள்

'தவறவிட்டு விட்டோமோ என்ற பயம்’; இந்தியா - டென்மார்க் பிரதமர்கள் சுவாரசிய கருத்து + "||" + I always thought FOMO was about Friday nights or parties says Danish PM Mette Frederiksen

'தவறவிட்டு விட்டோமோ என்ற பயம்’; இந்தியா - டென்மார்க் பிரதமர்கள் சுவாரசிய கருத்து