ஆன்மிகம்

உங்களைக் காயப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் Also pray for those hurt you

