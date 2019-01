கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் முதல்முறையாக டெஸ்ட் தொடரை வென்று வரலாறு படைத்தது, இந்தியா: மழையால் சிட்னி போட்டி ‘டிரா’ ஆனது + "||" + For the first time in the Australian soil the history of winning the Test series, India: Rain Sydney competition is 'Draw'

