கிரிக்கெட்

2–வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெஸ்ட்இண்டீசை 45 ரன்னில் சுருட்டி இங்கிலாந்துக்கு அணி அபார வெற்றி + "||" + West Indies are cut in 45 runs England have a great victory

2–வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் வெஸ்ட்இண்டீசை 45 ரன்னில் சுருட்டி இங்கிலாந்துக்கு அணி அபார வெற்றி