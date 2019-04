கிரிக்கெட்

டெல்லி ஆடுகள பராமரிப்பாளர் மீது ரிக்கி பாண்டிங் பாய்ச்சல் ‘உள்ளூர் அணிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிட்ச் இல்லை’ + "||" + New Delhi On the Cricket pitch caregiver Ricky Ponting Flow

டெல்லி ஆடுகள பராமரிப்பாளர் மீது ரிக்கி பாண்டிங் பாய்ச்சல் ‘உள்ளூர் அணிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிட்ச் இல்லை’