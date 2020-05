கிரிக்கெட்

20 ஓவர் உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தள்ளிவைக்கப்படவே அதிக வாய்ப்புள்ளது - மார்க் டெய்லர் + "||" + T20 World Cup is more likely to be postponed - Mark Taylor

20 ஓவர் உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தள்ளிவைக்கப்படவே அதிக வாய்ப்புள்ளது - மார்க் டெய்லர்