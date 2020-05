கிரிக்கெட்

ரசிகர்களுக்கு பயந்து தெண்டுல்கருக்கு அவுட் கொடுக்க நடுவர் மறுத்தார் - ஸ்டெயின் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு + "||" + The referee refused to give out to Tendulkar for fear of the fans - Stein's accusation of stuttering

ரசிகர்களுக்கு பயந்து தெண்டுல்கருக்கு அவுட் கொடுக்க நடுவர் மறுத்தார் - ஸ்டெயின் திடுக்கிடும் குற்றச்சாட்டு