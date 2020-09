கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கொரோனா சோதனைக்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + IPL An allocation of Rs 10 crore for corona testing

ஐ.பி.எல். கொரோனா சோதனைக்கு ரூ.10 கோடி ஒதுக்கீடு