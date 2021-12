கிரிக்கெட்

ரஷித் கான் ஏன் தக்கவைக்கப்படவில்லை? சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி விளக்கம் + "||" + Why was Rashid Khan not retained? Sunrisers Hyderabad Team Description

ரஷித் கான் ஏன் தக்கவைக்கப்படவில்லை? சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி விளக்கம்