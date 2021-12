கிரிக்கெட்

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்: முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் இந்தியா + "||" + Womens World Cup Cricket 2022: India face Pakistan in the first match

மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்: முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானை எதிர்கொள்ளும் இந்தியா