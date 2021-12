கிரிக்கெட்

விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட்; அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெற்றது இமாசலபிரதேசம் + "||" + Himachal Pradesh beat Uttar Pradesh by 5 wickets in the VijayHazareTrophy & seal a place in the semifinals.

