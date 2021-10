பிற விளையாட்டு

ஜூனியர் துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் : 5 பதக்கங்களுடன் 2-வது இடத்தில் இந்தியா + "||" + With 5 medals at ISSF India stands second on the table behind the USA.

ஜூனியர் துப்பாக்கிசுடுதல் சாம்பியன்ஷிப் : 5 பதக்கங்களுடன் 2-வது இடத்தில் இந்தியா