சினிமா செய்திகள்

கதாநாயகி, பாடல் இல்லாமல் விஜய்யின் 67-வது படம்? + "||" + Thalapathy Vijay to act in a movie without a heroine and songs?

கதாநாயகி, பாடல் இல்லாமல் விஜய்யின் 67-வது படம்?